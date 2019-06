Europei scherma, doppietta azzurra

Si aprono con una entusiasmante doppietta azzurra gli Europei di scherma in corso a Dusseldorf.

E' il fioretto maschile a regalare le prime medaglie con Alessio Foconi che, da n.1 del ranking mondiale e da campione del Mondo, conquista il suo primo titolo europeo. Accanto, sul podio, ritrova il campione olimpico di Rio, Daniele Garozzo, che bissa l'argento continentale dell'edizione 2018 di Novi Sad. Nella finale, Focini ha superato il suo compagno0 di squadra col punteggio di 15-4.

"E' un anno fantastico - il commento del neo campione - Questa medaglia la dedico a quanti lavorano per me e con me: dal maestro Filippo Romagnoli, alla mia fidanzata, al mio mental coach ed al mio preparatore fisico ed a quanti credono in me. In pedana non sono solo ma sono soltanto il terminale di un lavoro di squadra".