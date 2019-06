Nations League Volley, Russia-Italia 3-0

L'Italia chiude con una sconfitta per 3-0 (29-27, 25-16, 25-18) contro la Russia la Pool 6 della Nations League. Nel primo set gli azzurri hanno combattuto ad armi pari con gli avversari portandosi in vantaggio, hanno poi subito un lungo turno in battuta dell'opposto Poletaev (per lui saranno 5 gli ace a fine gara) che ha permesso alla formazione di casa di riagguantare la parità per poi operare il sorpasso e chiudere la prima frazione a proprio favore. Nel secondo e nel terzo set gli azzurri, pur mettendo in campo buon gioco e dimostrando buone qualità, hanno faticato a trovare il giusto ritmo e a ribaltare il risultato del primo parziale.

La sconfitta di oggi interrompe la striscia positiva degli azzurri che hanno collezionato quattro vittorie consecutive: due in Cina e due in Russia. Domani all'alba la formazione italiana partirà alla volta di Varna in Bulgaria dove disputerà la Pool 10 contro Giappone, Australia e Bulgaria.