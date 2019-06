'Giochi 2026 grande opportunità Italia'

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 "sono una grande opportunità per l'Italia". Gli olimpionici della scherma Michele Maffei e Salvatore Sanzo si schierano a favore della candidatura italiana. In vista della decisione definitiva che sarà presa dal Cio il prossimo 24 giugno a Losanna, ne hanno parlato stamane a Chianciano Terme al corso di comunicazione promosso dall'Ordine dei giornalisti della Toscana e moderato dal capo redazione Sport dell'Ansa Piercarlo Presutti. 'Olimpiadi 2026: quali opportunità', il titolo del dibattito al quale hanno preso parte anche importanti firme del giornalismo sportivo italiano, dal vice responsabile comunicazione del Coni Fabrizio Marchetti ad Andrea Balzanetti del Corriere della Sera, Marcel Vulpis di Sport Economy e Filippo Piperno, responsabile comunicazione e media relations di Iccrea Banca. Dal no della sindaca di Roma Virginia Raggi alle Olimpiadi del 2024, all'idea del Coni di una candidatura italiana per i Giochi invernali del 2026.