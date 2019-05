Spada femminile, Italia 3/a a Dubai

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - L'Italia sale sul terzo gradino del podio al termine della gara a squadre che ha concluso la tappa di Dubai del circuito di Coppa del Mondo di spada femminile.

La squadra azzurra composta da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alice Clerici e Federica Isola, da un seguito al 3/o posto ottenuto lo scorso 24 marzo a Chengdu, bissa l'identico piazzamento dello scorso anno a Dubai, ma soprattutto avvia in maniera positiva la lunga fase di qualificazione olimpica.

Le azzurre, dopo l'esordio contro Israele per 41-34, hanno vinto l'assalto degli ottavi di finale contro la Germania per 45-33, proseguendo quindi con la vittoria ai quarti per 45-31 contro la Russia. In semifinale contro la Polonia, poi vincitrice della gara, le ragazze del ct Sandro Cuomo dopo un ottimo avvio, hanno subìto la rimonta delle avversarie conclusasi nell'ultima frazione con il punteggio di 36-30.