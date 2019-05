Di Centa al 'Road to Cremano golf'

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - Manuela Di Centa ospite d'eccezione alla Road to Cremano Golf. La campionessa olimpica, entrata a far parte del comitato organizzativo dell'Universiade che si svolgerà dal 3 al 14 luglio, sarà presente domani, ore 11, per promuovere la due giorni sul green di San Giorgio a Cremano. "È un onore per me portare l'Universiade in provincia di Napoli per diffondere il golf, sport che diventa sempre più popolare, soprattutto tra i bambini" spiega la leggenda dello sci italiano. La prima edizione della Road to Cremano Golf, interamente gratuita, si terrà domani e domenica 19 maggio, organizzata per la diffusione del gioco tra i bambini dall'Associazione Consumatori ACLI di Napoli, in collaborazione con la Federazione italiana Golf, con il patrocinio del Comune di San Giorgio a Cremano, della Regione Campania e degli Ordini degli Avvocati, Ingegneri e Commercialisti della provincia di Napoli. Saranno allestite postazioni di prova specifiche per i partecipanti, guidati da esperti istruttori federali.