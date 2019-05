Pga Championship: avvio show di Koepka

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Avvio da sogno per Brooks Koepka.

Qualche difficoltà di troppo per Tiger Woods e Francesco Molinari. E' questo il verdetto della prima parte del primo round del PGA Championship che ha visto Koepka, campione in carica, dimostrarsi ancora una volta l'uomo dei Major. A Bethpage, nello stato di New York, i tre personaggi più attesi hanno offerto prodezze ed errori. Con Koepka che ha rubato la scena a tutti. Partenza show per il ventinovenne di West Palm Beach (Florida), protagonista di una prova bogey free e un parziale chiuso in 63 (-7), caratterizzato da sette birdie.

L'americano è ora il leader provvisorio e il grande favorito al titolo: punta dritto al back-to-back. L'ultimo a riuscirci, nel PGA Championship, fu Woods nel 2006-2007. Gara sull'altalena, invece, per Woods e "Chicco" Molinari, a braccetto. Sul campo, il Bethpage Black Course (par 70) - dove si giocherà la Ryder Cup 2024 -, tra i più complicati al mondo. Parziale di 73 (+2) per il californiano e l'azzurro, distanti già 9 colpi da Koepka.