De Luca, dimostreremo efficienza del Sud

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Il nostro è stato un atto di follia e coraggio, ma anche di fiducia nelle nostre forze e la possibilità di dimostrare che c'è un altro sud oltre a quello del pulcinellismo: il sud del rigore, che accetta la sfida dell'efficienza e vi si misura". Così il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, alla presentazione stamane al 'Lounge Fit - Sport e Salute' in occasione degli Internazionali Open d'Italia di tennis, delle prossime Universiadi di Napoli 2019 in programma dal 3 al 14 luglio. Alla presenza del sottosegretario Giorgetti, De Luca ha assicurato: "Completeremo tutto con assoluto rigore e senza porcherie.

Ringrazio Giorgetti per il contributo straordinario che ci ha dato per far decollare le Universiadi: un anno fa eravamo un po' impantanati. In Giorgetti abbiamo trovato un interlocutore attento e sintonizzato con l'orientamento della regione: chi investe decide e va avanti".