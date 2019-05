Golf: 'hole in one' e vince una Porsche

A chi non piacerebbe vincere una fiammante Porsche 911 Carrera S? Una emozione che è sicuramente ancora maggiore quando questo 'premio' arriva per aver compiuto una impresa sportiva d'eccezione, come centrare una buca di un campo da golf con un solo tiro lungo 160 metri. Questo 'hole in one' - premiato appunto con la splendida sportiva di Zuffenhausen - è stato realizzato dall'italiano Marco Leoni, un golfista amatoriale di 56 anni di Como, che ha centrato il colpo, effettuato con un ibrido 4, alla 18ma buca del percorso del Club Canyamel, a Maiorca, in occasione della sesta finale mondiale della Porsche Golf Cup, riservata ai clienti della Casa tedesca. Leoni, socio del Golf Club di Monticello in provincia di Como, aveva già realizzato un 'hole in one' nella sua carriera, ma durante un allenamento. Nella storia del campionato, c'era stato un precedente, che aveva 'regalato' una Panamera Turbo Sport Turismo a Marcel Siem durante i Porsche European Open al Green Eagle Golf Courses di Amburgo.