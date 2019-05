Tir a volo: skeet,in Corea vince Hancock

(ANSA) - CHANGWON (COREA DEL SUD), 12 MAG - La gara di Skeet maschile della terza 'tappa' di Coppa del Mondo del tiro a volo, svoltasi a Chang, ha di nuovo incoronato come migliore lo statunitense bicampione olimpico Vincent Hancock (oro a Pechino e a Londra), che si è imposto davanti al connazionale Christian Elliot e al kuwaitiano Mansur Al Rashedi, rispettivamente secondo e terzo, mentre le due carte olimpiche in palio sono andate al sudcoreano Hyun Suk Kang ed al finlandese Lari Pesonen. Male gli azzurri: il migliore è stato Elia Sdruccioli, che ha chiuso in 15/a posizione, mentre Giancarlo Tazza si è piazzato 21/o.