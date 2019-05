Pallavolo, 25 azzurre per Nations League

Il ct della nazionale italiana femminile Davide Mazzanti ha diramato la lista delle 25 atlete che disputeranno la Nations League 2019. Per ogni tappa il CT potrà scegliere 14 atlete. Questo l'elenco.

Alzatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro, Ofelia Malinov, Francesca Bosio. Centrali: Cristina Chirichella, Raphaela Folie, Anna Danesi, Sara Alberti, Sarah Fahr, Beatrice Berti, Alexandra Botezat. Libero: Monica De Gennaro, Chiara De Bortoli, Beatrice Parrocchiale. Schiacciatrici: Lucia Bosetti, Caterina Bosetti, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Sylvia Nwakalor, Anastasia Guerra, Francesca Villani, Elena Perinelli. Opposti: Paola Egonu, Anna Nicoletti. La nazionale oggi terminerà il collegiale di Cavalese e poi da lunedì prenderà parte al torneo di Montreux (13-18 maggio).

L'esordio delle ragazze di Mazzanti nella Volleyball Nations League è fissato per il 21 aprile a Opole in Polonia.