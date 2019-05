Rugby:Italia-Russia a S.Benedetto Tronto

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - E' lo Stadio "Riviera delle Palme" di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) la sede identificata dalla Federazione italiana rugby per disputare sabato 17 agosto il test match contro la Russia, unico impegno interno della nazionale di Conor O'Shea in vista del Mondiale di settembre in Giappone. Quella contro la Russia sarà l'unica prova casalinga dopo le trasferte di Dublino (10 agosto) e prima delle sfide a Francia (Parigi, 30 agosto) e Inghilterra (Newcastle, 6 settembre) e sarà anche una tappa cruciale nelle scelte dello staff tecnico, visto che il giorno dopo O'Shea ufficializzerà i 31 atleti convocati. "La gara con la Russia è un momento chiave nell'avvicinamento al Coppa del mondo e sarà per molti giocatori l'ultima chance per dimostrare di meritare un biglietto per il Giappone", ha detto il n.1 della Fir, Alfredo Gavazzi. "Siamo entusiasti di portare la Nazionale a disputare il match estivo in una località a forte vocazione turistica e che mai in passato ha ospitato il grande rugby internazionale".