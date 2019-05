Led colorati e spalti, la nuova Scandone

(ANSA) - NAPOLI, 8 MAG - Nuova la copertura, nuovo l'impianto di illuminazione con led multicolor e quello audio, nuovi gli spogliatoi come pure il tabellone. Si presenta così la nuova piscina Scandone dopo i lavori da 3,3 milioni di euro commissionati in vista delle Universiadi. Manca ancora qualche rifinitura ma il 'maquillage' dell'impianto di Fuorigrotta (consegna prevista per il 15 giugno) è pressoché terminato.

Stamattina a constatare lo stato di avanzamento dei lavori è arrivato per un sopralluogo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Accompagnato dall'olimpionica Manuela Di Centa, testimonial delle Universiadi campane, e dal commissario straordinario dei Giochi Gianluca Basile, il governatore è apparso soddisfatto per il lavoro fatto. "E' una corsa contro il tempo - ha detto De Luca - per essere pronti il 3 luglio per un evento che ridia dignità a Napoli, alla Campania e all'Italia.

Fare un bell'evento significa proiettare una bella immagine nel mondo".