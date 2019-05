Giro: si parte a Bologna con serata show in piazza Maggiore

Sarà una grande festa di sport, ma non solo. La partenza da Bologna del Giro d'Italia, in programma sabato con la breve cronoscalata dal centro al santuario di San Luca, sarà anticipata la sera di giovedì 9 maggio dalla presentazione show delle 22 squadre e dei 176 ciclisti partecipanti alla corsa, in piazza Maggiore. Una cerimonia aperta alla cittadinanza, con ingresso libero fino alla capienza della piazza e spettacolo di luci, video e performance e la partecipazione delle Farfalle della squadra nazionale di ginnastica. "Mi aspetto un grande Giro e un delirio di gente a Bologna", ha detto il direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni durante la conferenza stampa di presentazione al Parco Fico Eataly World, che ospita il Media Center. A Bologna il Giro torna dopo 25 anni e tra gli ospiti ci sarà anche Eugeni Berzin, il russo che vinse la corsa nell'edizione del 1994.