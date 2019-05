Di Centa, a Napoli passione infinita

(ANSA) - NAPOLI, 8 MAG - "E' vero che ho sciato in giro per il mondo, e che in giro per il mondo ho raccolto tanta passione, ma devo dire che qui a Napoli la passione per lo sport, ma soprattutto per la vita, è veramente notevole". Cosi' Manuela Di Centa, ultima arrivata tra i campioni-testimonial della prossima Universiade in programma a Napoli e in Campania.

"Ringrazio il presidente De Luca - ha detto l'ex fondista che con il governatore campano ha partecipato oggi al sopralluogo nella piscina Scandone e al PalaBarbuto - per avermi dato l'opportunità di inserirmi in questa squadra non solo molto dinamica ma che ha veramente nel cuore la voglia di riuscirci tutti insieme".