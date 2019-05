Auto:Sara Safe Factor 'corre' in Sicilia

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Fa un salto nel futuro e porta ai giovani il mondo dell'elettrico il terzo appuntamento 2019 di Sara Safe Factor, in Strada ed in Pista Vincono le Regole.

Martedì 7 maggio alle 9.00 il progetto sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole superiori da Sara Assicurazioni e Automobile Club d'Italia è ospitato a Sant'Agata Militello, in provincia di Messina, dall'Istituto Tecnico Evangelista Torricelli. Oltre all'incontro con il pilota già F.1 Andrea Montermini, l'iniziativa, con la collaborazione dell'Automobile Club Messina, prevede una novità d'avanguardia rappresentata dall'opportunità di svolgere i test drive di guida sicura al volante delle innovative auto elettriche della Newtron, azienda siciliana, prima italiana ed europea, abilitata alla conversione delle vetture, anche le più datate, ai sistemi elettrici o ibridi, rappresentando di fatto la possibilità di rivoluzionare la mobilità. Sarà presente il presidente AC Messina Massimo Rinaldi