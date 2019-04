Tiro: Salukvadze farà sua 9/a Olimpiade

(ANSA) - PECHINO, 25 APR - Nell'Olimpiade di Tokyo 2020 verrà stabilito un record di longevità agonistica. Ad ottenerlo sarà la tiratrice georgiana Nino Salukvadze, 50 anni, specialista della pistola ad aria compressa. Infatti con il 5/o posto ottenuto nella gara di pistola ad aria compressa 10 metri della Coppa del mondo di tiro a segno a Pechino, vinta dalla sudcoreana Kim Minjung, ha ottenuto la carta olimpica per la Georgia e quindi per se stessa. Per la Salukvadze sarà la 9/a partecipazione ad un'Olimpiade (la prima fu Seul 1988) ed è un primato assoluto a livello femminile. Finora la georgiana condivideva questo record, con 8 presenze, con la canoista italo-tedesca Josefa Idem e l'icona del canottaggio canadese Lesley Thompson. Per gli uomini il primato è di un altro canadese, il cavallerizzo Ian Millar, che ha partecipato a 10 Olimpiadi. La Salukvadze, 3 medaglie olimpiche in bacheca, è stata anche, a Rio 2016, la prima madre a partecipare ai Giochi assieme al figlio, Tsotne Machavariani, anche lui tiratore della Georgia.