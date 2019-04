Golf: Woods in lista 'Time', è tra i 100 più influenti del 2019

Tiger Woods è tra le cento persone più influenti al mondo del 2019. La rivista statunitense "Time" ha pubblicato, come fa ogni anno dal 2004, la "Time 100", una lista di quelle che ritiene essere figure di peso, divisa in categorie: Leader, Artisti, Pionieri, Titani e Icone. Woods è nell'élite insieme ad altri big dello sport come LeBron James e Mohamed Salah. Un nuovo riconoscimento per "Big Cat" che, ad Augusta, ha conquistato il quindicesimo Major e la quinta "Green Jacket" in carriera. Dopo una rimonta show che gli ha permesso di tornare al successo, in un torneo del Grande Slam, undici anni dopo l'ultima volta (Us Open 2008).