Ciclismo: Paesi Baschi, vince Schachmann

Il tedesco della Bora-Hansgrohe Maximilian Schachmann, leader della classifica generale, ha vinto la terza tappa del Giro dei Paesi Baschi, precedendo allo sprint Diego Ulissi, secondo, ed Enrico Battaglin, terzo. La frazione è stata caratterizzata da una brutta caduta, avvenuta in testa al gruppo a 5 chilometri dalla conclusione, in cui sono rimasti coinvolti una ventina di corridori, fra i quali Thomas, Mas, Kwiatkowski e Alaphilippe.

In classifica generale Schachmann ha ora un vantaggio di 33'' sullo spagnolo dell'Astana Ion Izagirre e sull'austriaco Patrick Konrad.