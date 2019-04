Giochi 2026: Malagò, l'80% della gente è a favore

"Siamo supportati dalla maggioranza della popolazione, come dimostra ogni sondaggio. Le indagini, hanno dimostrato che c'è una percentuale apparente dell'80% dei cittadini" a favore delle Olimpiadi invernali. Lo ha sottolineato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante e a margine del seminario di confronto con la commissione di valutazione del Cio che esamina la candidatura di Milano-Cortina. "E' un dato clamorosamente importante, che credo incida molto sulle valutazioni della commissione - ha aggiunto Malagò, che accompagna i commissari del Cio nei siti della candidatura -. Al di là dei numeri, ciò che conta è che in tre giorni e mezzo ho fatto 1.200 chilometri e se c'è una forza importante o marginale contro il progetto si sarebbe avvertito. Invece, dovunque siamo andati, è stata una festa, a ogni livello. A meno che non si viva in regimi che non sono certo l'Italia, questa cosa non si costruisce. E' il più grande termometro della volontà degli italiani e di queste terre di ospitare i Giochi".

Il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, ha appena consegnato al presidente della commissione del Cio sulla candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026, Octavio Morariu, la lettera di garanzie finanziarie del governo italiano firmata dal premier Conte. Lo apprende l'Ansa

"Soddisfatto e emozionato per il risultato raggiunto. Lo merita il nostro sport e tutti coloro che si sono impegnati per rendere possibile la candidatura Milano-Cortina per i Giochi 2026. Ringrazio tutti e in particolare il presidente Giuseppe Conte che ha sempre sostenuto il progetto". Così il sottosegretario Giancarlo Giorgetti dopo aver consegnato a Octavio Morariu, presidente della commissione Cio sulle Olimpiadi invernali 2026, la lettera di garanzie finanziarie del governo sulla candidatura di Milano-Cortina.

"Ci sono i soldi del governo per i Giochi? Assolutamente, c'è la garanzia di coprire tutte le spese per l'ordine pubblico, dipende da me direttamente". Così il vicepremier Matteo Salvini, che arrivando al seminario con la commissione del Cio ha indossato un giaccone della candidatura Milano-Cortina. Ci sono anche i soldi per le infrastrutture? "Spero che ci siano per tutto quello che è necessario - ha detto - non fatemi togliere gli oneri al sottosegretario Giorgetti, io vengo a onorare il lavoro fatto da altri".