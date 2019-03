Universiadi: ecco team degli olimpionici

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - Da Pino Maddaloni a Imma Cerasuolo, da Mauro Sarmiento a Paolo Trapanese, passando per Patrizio Oliva, Diego Occhiuzzi, Geremia Di Costanzo, Gianluca Attanasio e Vincenzo Boni: il comitato regionale della Campania del Coni cala i suoi assi al servizio dell'Universiade di Napoli. Atleti plurimedagliati, olimpionici e campioni del mondo, presteranno la propria immagine andando nelle scuole a parlare con gli studenti per promuovere - come ambasciatori dello sport - l'appuntamento con i Giochi riservati agli universitari in programma in tutta la Campania dal 3 al 14 luglio. Un team di olimpionici, quello composto dal presidente del comitato regionale campano Sergio Roncelli, impegnato nel portare il messaggio dello sport come modello di vita. "Con il progetto Museo dello sport itinerante - ha spiegato Roncelli - i nostri campioni già adesso vanno nelle scuole a diffondere i valori dello sport. Per essere ambasciatori non basta essere campioni, serve anche una predisposizione e una disponibilità".