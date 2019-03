Cdm Sci: prove Kvitfjell, bene Janrud

Il norvegese Kjetil Jansrud è stato il più veloce nella prima e unica prova della discesa libera di Coppa del mondo di sci in programma domani, con il tempo di 1.47.67. Secondo miglior tempo per l'altro norvegese Adrian Sejersted e terzo per l'austriaco Hannes Reichelt. Miglior azzurro Dominik Paris, sesto con un ritardo di 43 centesimi. Poco più indietro Mattia Casse e poi Christof Innerhofer.