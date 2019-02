F1, Hamilton: 'Non solo Vettel, 6 per il titolo'

"Il duello con la Ferrari? Al momento siamo davanti a loro, non so se di mezzo secondo. I numeri in questo periodo di test lasciano il tempo che trovano". Lewis Hamilton, ospite della Petronas nello stabilimento di Santena (Torino), lancia il guanto di sfida alla scuderia di Maranello."Non credo che quest'anno sarà un testa a testa tra me e Vettel - spiega il campione del mondo in carica -, ci sono almeno sei piloti che possono lottare per la vittoria". "Lauda ci è mancato, ci fornisce sempre consigli molto preziosi". Lewis Hamilton sottolinea il ruolo essenziale di Niki Lauda nel giorno del suo 70/o compleanno: "Ha attraversato un momento difficile, ma vuole tornare a tutti i costi quello di prima", aggiunge il pilota campione del mondo ospite dello stabilimento Petronas di Santena (Torino). Il presidente onorario della Mercedes si sta riprendendo dai postumi di una delicatissima operazione ai polmoni.

Bottas vuole il Mondiale - "Il mio obiettivo è vincere il Mondiale". Punta in alto Vallteri Bottas, ospite dello stabilimento Petronas di Santena (Torino). "Nei primi test la Ferrari è sembrata più pronta, più avanti, ma sono i primi giorni e sappiamo di poter migliorare la macchina - commenta -. Abbiamo del lavoro da fare, ma le sensazioni sono positive. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti, trovare un buon bilanciamento".