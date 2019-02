Rugby: 6 Nazioni, Inghilterra-Francia 44-8

L'Inghilterra ha battuto la Francia per 44-8 (30-8) in una partita della 2/a giornata del 6 Nazioni giocata a Twickenham. Gli inglesi hanno dominato nel primo tempo, scavando un solco incolmabile per la Francia, che ha visibilmente sofferto il gioco al piede dei rivali. Nella ripresa non è riuscita a riaprire il match nonostante la squadra di casa abbia giocato a ritmi più bassi. Migliori marcatori dell'incontro Owen Farrell con 17 punti (1 meta, 2 calci piazzati e 3 trasformazioni) e Johnny May con 15 (3 mete).

Con questa vittoria l'Inghilterra guadagna il primo posto in classifica, e nel prossimo turno, tra due settimane, sarà impegnata a Cardiff contro il Galles, altro team a punteggio pieno ma con una differenza punti inferiore. Per la Francia, alla seconda sconfitta nel torneo e ultima a zero punti insieme all'Italia, il prossimo turno sarà il match casalingo con la Scozia.