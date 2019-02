Super Bowl: festa a Boston per Patriots

Boston in festa per la 'victory parade' in onore dei New England Patriots, tornati a casa dopo aver vinto la 53ma edizione del Super Bowl contro i Los Angeles Rams. La partita è finita 13-3. Oltre un milione di persone si sono riversate lungo il percorso della parata in pieno centro della città, favorite anche dalla temperatura primaverile. A bordo delle 'Duck Boats', le vetture che si trasformano in barca, tipiche di Boston, The Champions si sono goduti il calore della gente ma l'attenzione era soprattutto per Tom Brady, il quarterback 41enne che ha fatto storia vincendo il titolo per la sesta volta. 'Brady, Brady, Brady' - gridava il pubblico mentre lui salutava con in braccio la figlia Vivian Lake, sei anni. Sul carro anche il figlio Benjamin Rein, nove anni.