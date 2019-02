Slittino: cdm, vince azzurra Robatscher

Ventitré anni dopo l'ultimo successo azzurro di Gerda Weissenstainer, l'Italia torna sul gradino più alto del podio del singolo femminile di slittino. Merito di Sandra Robatscher, alla prima vittoria in coppa del mondo sotto la fitta neve di Altenberg. L'azzurra, col pettorale numero 10, trova la manche perfetta, poi le condizioni della pista peggiorano e penalizzano le atlete partite per ultime, cioè le migliori della start list che finiscono a un secondo e oltre. La neve però non smette di cadere e così la giuria decide di annullare la seconda manche. Valgono solo i tempi della prima e Sandra Robatscher può sorridere per la sua prima vittoria in cdm in cui vantava finora un terzo posto l'anno passato a Sigulda.

La Robatscher è la quinta italiana a vincere in cdm dopo Maria Luise Rainer, Monika Auer, Veronika Oberhuber e la leggendaria Gerda Weissenstainer, l'ultima 23 anni fa.