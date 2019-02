Equitazione: Malagò, 'Un 2018 storico, successi da ripetere'

A un 2018 ricco di vittorie dovrà seguire un 2019 altrettanto esaltante. È questo l'auspicio della Federazione italiana sport equestri, che oggi ha presentato gli appuntamenti che attendono il mondo dell'equitazione italiana nell'anno di qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Presenti il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, e il presidente della Fise, Marco Di Paola: "Quel che ci interessa più da vicino - ha detto Malagò - è l'aspetto di alto livello e la preparazione olimpica. L'obiettivo è Tokyo 2020 e mi sembra che i risultati e il ranking ci vedono messi bene. Sono felice di questi successi storici. Il 2018 è stato un anno molto importante, dobbiamo cercare di capitalizzare questo eccellente lavoro. Grazie ai risultati si genera un effetto di proselitismo e un volano indispensabile per la federazione". Dalla finale Fei World Cup nella prima settimana di aprile in cui sono alte le attese su Lorenzo De Luca, agli Europei che vedranno impegnati i giovani azzurrini, passando per i circuiti internazionali in Italia con l'organizzazione dei Campionati Europei giovanili di Dressage e i Campionati del Mondo giovanili di Endurance. Senza dimenticare l'appuntamento principe dell'anno, lo Csio di Roma 'Piazza di Siena'. "Il 2019 è anno molto importante - ha spiegato il presidente della Fise, Marco Di Paola - perché è l'anno della qualifica olimpica. Su due discipline, il salto ostacoli e il completo, abbiamo ambizioni serie: se la fortuna ci aiuta, la qualificazione è un risultato sicuramente ottenibile. E vogliamo qualificare anche nel paradressage".