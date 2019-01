SuperG Kitzbuehel: Paris 3/o, vince Ferstl

Dopo la vittoria di venerdì sulla Streif, l'azzurro Dominik Paris (1'13"17) è tornato sul podio con il 3/o posto nel SuperG a Kitzbuehel: è il suo podio n.28. Ha vinto - il trentenne, al secondo successo in carriera e figlio di Sepp che fu anche lui in Coppa del mondo - il tedesco Josef Ferstl (1'13"07). Secondo a sorpresa (1'13"15), per due centesimi davanti a Paris, il veterano francese Johann Clarey. Il francese - 191 cm di altezza, 38 anni 4 podi e mai una vittoria - detiene il record di velocità in Cdm: 161,9 Kmh sulla Lauberhorn a Wengen nel 2013.