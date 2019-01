Sci: combinata Wengen, in testa Schwarz

(ANSA) - WENGEN (SVIZZERA), 18 GEN - Dopo la prova di slalom speciale, l'austriaco Marco Schwarz in 48.77 è' al comando della combinata di cdm di Wengen, la prima delle due in calendario in questa stagione. Seguono i francesi Alexis Pinturault in 48.97 e Victor Muffat-Jeandet in 49.64.

Per l'Italia, dopo la prova dei primi trenta atleti sulla sempre difficile ed ostica pista Maennlichen, il migliore è' Riccardo Tonetti con l'ottavo tempo in 50.59. Piu' indietro, mentre fuori e' finito per una inforcata Dominik Paris, ci sono poi Christof Innerhofer in 51.68 ed Emanuele Buzzi addirittura in 55.02.

La decisiva prova di discesa e' alle ore 14 ma con partenza abbassata e su un tracciato dunque parecchio accorciato che pertanto favorisce gli slalomisti rispetto ai velocisti. Questi ultimi hanno infatti a disposizione una gara più' breve e dunque minori possibilita' di recuperare rispetto agli slalomisti. Alla gara non hanno partecipato campioni come l'austriaco Marcel Hirscher ed il norvegese Aksel Svindal.