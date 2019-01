Ciclismo: Down Under, 2/a tappa a Bevin

Patrick Bevin, con il tempo di 3h14'31", ha vinto a sorpresa la 2/a tappa del Tour Down Under di ciclismo ed è il nuovo leader della classifica generale. Il neozelandese del Team Ccc si è imposto in volata su due big del calibro dell'australiano Caleb Ewan e dell'ex campione del mondo slovacco Peter Sagan, dopo i 122,1 chilometri percorsi fra Norwood e Angaston, nel sud dell'Australia. Primo degli italiani Elia Viviani, che non è riuscito ad andare oltre il 7/o posto.

Per Bevin si tratta della seconda vittoria in questo primo scorcio di stagione, dopo la conquista del titolo nazionale a cronometro. In classifica generale guida Bevin, con il tempo di 6h34'03", davanti a Viviani (in ritardo di 5") ed Ewan (a 9").

Domani è in programma la 3/a tappa, da Lobethal a Uraidla, lunga 146,2 chilometri.