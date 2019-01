Athletica Vaticana, nasce squadra Papa

Sono circa sessanta persone: in comune un impiego in Vaticano, la passione per la corsa ma soprattutto la convinzione che lo sport possa essere uno strumento di solidarietà e una esperienza anche spirituale.

A guidare la squadra, la prima associazione sportiva della Santa Sede, è mons. Melchor Sanchez de Toca, colletto da prete sotto la tuta sportiva. E' presidente di Athletica Vaticana ma anche un runner. Ad indossare le scarpe chiodate su pista c'è anche una suora. Oggi, con alcune competizioni già alle spalle, l'associazione sportiva è stata presentata in Vaticano dal Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, card. Gianfranco Ravasi, il presidente del Coni Giovanni Malagò, con il quale è stata chiusa un'intesa, e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli. Favorevole all'iniziativa anche il Papa: "Benedice sempre le cose positive", ha assicurato Ravasi. Le Olimpiadi? "Un sogno - ammette mons. Sanchez - ma non a breve termine".