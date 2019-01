Ciclismo: Durbridge campione d'Australia

Luke Durbridge è il nuovo campione australiano a cronometro. Il corridore della Mitchelton-Scott è stato il più veloce sul percorso di 40,9 chilometri quasi interamente pianeggiante, concludendo la propria prova in 51'01", alla media di oltre 48 Km/h. Per il 27enne si tratta del terzo titolo nazionale nella prova contro il tempo, dopo quelli conquistati nel 2012 e 2013. Il grande sconfitto di giornata è stato Rohan Dennis, campione del mondo a cronometro in carica, che da quest'anno gareggia con la Bahrain-Merida, la squadra di Vincenzo Nibali. Dennis ha accusato un ritardo di 22" dal vincitore. Il podio australiano è stato completato da Cameron Meyer, in ritardo di 43".