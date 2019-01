V.Williams comincia 2019 con un successo

(ANSA) - AUCKLAND, 1 GEN - Il 2019 è cominciato subito in campo per Venus Williams, che in un match del primo turno dell'ASB Classic ad Auckland ha battuto per 6-3, 1-6, 6-3 un'altra ex numero 1 del ranking Wta, la bielorussa Victoria Azarenka. "E' stato probabilmente il primo turno più difficile della mia carriera, ma sono qui per prepararmi agli Australian Open - ha detto la 38enne americana -, e per farlo c'è bisogno di sfide come questa. Ora spero che ce ne sia una così anche al secondo turno".