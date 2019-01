Nba: fenomeno Harden, altri 43 punti

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - La Nba non si ferma mai, così anche ieri varie squadre sono scese in campo per la 'regular season'.

A dare spettacolo è stato 'il Barba' James Harden, autore di una tripla doppia che ha dato agli Houston Rockets il successo per 113-101 sui Memphis Grizzlies: per lui 43 punti, 10 rimbalzi e 13 assist. Negli ultimi 30 anni solo Michael Jordan e Kobe Bryant prima di Harden erano riusciti a segnare almeno 400 punti in 10 partite. Un altro show è stato quello di Stephen Curry che ha segnato 34 punti nella partita che i Golden State Warriors hanno vinto fuori casa, per 132-109 sul campo dei Phoenix Suns.

Quello dei campioni in carica è stato il sesto successo nelle ultime sette trasferte. In doppia cifra anche Durant (25 punti) e Thompson (15). E a proposito di triple doppie, non c'è stata solo quella di Harden a Houston: il suo ex compagno nei Thunder Russell Westbrook ha segnato 32 punti, preso 11 rimbalzi e servito 11 assist nel match che Oklahoma City ha vinto per 112-102 contro i Dallas Mavericks.