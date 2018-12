Sci: donne, Shiffrin vittoria da record

La statunitense Mikaela Shiffrin sciando ha vinto in 1.42.99 lo slalom speciale di Coppa del mondo di Semmering. A 23 anni e' il suo 51/o successo in carriera e il 36/o in speciale: la Shiffrin diventa così la migliore della storia in questa disciplina avendo superato il record aasoluto di 35 successi che deteneva con l'austriaca Marlies Schild e con Alberto Tomba. Il secondo posto di oggi è andato alla slovacca Petra Vlhova in 1.43.28, il terzo alla svizzera Wendy Holdener in 1.43.37.

L'Italia ha mostrato segnali di recupero in questa disciplina con quattro atlete sulle cinque al via che si sono qualificate per la seconda manche. In classifica ci sono cosi' Irene Curtoni settima in 1.45.28 e Federica Brignone 12/a in 1.46.50 con il pettorale numero 31. E poi la giovane Lara Della Mea, 19 anni e pettorale 40, che ha chiuso 15/a in 1.46.85 come Chiara Costazza. Per Della Mea primi punti in coppa del mondo. Prossima tappa di Coppa del mondo l'1 gennaio a Oslo con uno slalom parallelo.