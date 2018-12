Nba: i Bucks trionfano a New York

I Milwaukee Bucks trovano punti preziosi sotto l'albero del Madison Square Garden, a New York, nella sfida natalizia valida per l'Nba contro i Knicks, sconfitti per 109-95. Per la squadra ospite si tratta della quinta vittoria nelle ultime sei partite, escluso ovviamente il black-out a Miami. Protagonista del successo è stato il greco Giannis Antetokounmpo, che è riuscito a garantire alla propria squadra un bottino niente male: 30 punti e e addirittura 14 rimbalzi. Una prova di altissimo profilo, che fa la differenza, mandando i newyorkesi al tappeto. Inutili i 21 punti del giovane Kevin Knox che, assieme a Noah Vonleh (14), è stato il migliore per i padroni di casa. Ma non è bastato.