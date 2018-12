Snowboard: a Cervinia vince Perathoner

Azzurri in evidenza nella tappa di Cervinia della coppa del mondo di snowboardcross, dove Manuel Perathoner ha vinto la sua prima gara in carriera mentre l'olimpionica Michela Moioli ha conquistato il suo primo podio stagionale. Dopo l'eliminazione nei quarti di finale per una caduta nella gara di ieri, Perathoner si è riscattato, confermando il suo ottimo stato di forma. In finale, dopo una partenza non eccellente, è riuscito a recuperare e mettersi tutti alle spalle. Sul podio, solo saliti anche lo statunitense Jake Vedder e il tedesco Martin Noerl. Moioli, anche lei eliminata ieri ai quarti, ha conquistato il primo podio stagionale, il 22/o in carriera, chiudendo terza dietro la ceca Eva Samkova, che ha vinto, e alla statunitense Lindsey Jacobellis.