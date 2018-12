Nba, Toronto allunga, bene i Clippers

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Tante gare e tanto spettacolo nella notte Nba, che ha visto brillare soprattutto le stelle di Lebron James, Danilo Gallinari e Kawhi Leonard, autentici mattatori con le loro formazioni. James ha guidato i Lakers al successo per 112-104 contro i Pelicans, firmando una tripla doppia. L'azzurro ha segnato 32 punti risultando decisivo nella vittoriosa partita dei Los Angeles Clippers contro i Dallas Mavericks per 125-121, una successo che è anche una boccata d'ossigeno per il morale della squadra in crisi di risultati e precipitata a metà classifica. Terzo protagonista della notte, Leonard con uno score personale di 37 punti ha condotto la capolista Toronto alla vittoria sui Cleveland Cavaliers con il punteggio di 126-110. Nelle altre sfide, da segnalare la vittoria esterna dei Milwaukee Bucks su Boston per 120-107 (30 punti del solito Antetokoumpo), e quella dei San Antonio Spurs di Marco Belinelli (per lui 17 punti in soli 25 minuti di gioco) su Minnesota per 124-98.