Sci nordico: Cdm, Pellegrino 2/o a Davos

Secondo posto per Federico Pellegrino nella sprint a tecnica libera di Coppa del mondo a Davos vinta dal norvegese Johannes Klaebo al termine di una gara ricca di asperità. Tutto è filato liscio fino ai quarti di finale, nella cui batteria Pellegrino si era imposto senza problemi, che invece sono arrivati in semifinale, quando il valdostano è rimasto dapprima imbottigliato sulla salita del giro finale e quando ha provato a rimontare sul rettilineo conclusivo è venuto a contatto con il norvegese Sondre Fossli, rompendo un bastoncino in piena spinta e ripartendo praticamente da fermo.

Fortunatamente il suo tempo è servito per il ripescaggio, e nella finalissima Pellegrino si è arreso solo a Klaebo, che finalmente torna a vincere dopo qualche delusione nelle ultime uscite. Terzo posto per il francese Baptiste Gros.