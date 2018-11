Sci nordico, Pellegrino trionfa in Cdm

Trionfo norvegese per Federico Pellegrino, primo nella Sprint a tecnica libera di Coppa del Mondo di Lillehammer. Il fondista ventottenne valdostano si è lasciato alle spalle il norvegese Emil Iversen (secondo) e il canadese Alex Harvey (terzo). Pellegrino, vice-campione olimpico a Pyengochang, ha messo a segno oggi la sua dodicesima vittoria in carriera. Il suo ostico rivale Johannes Klaebo è uscito in semifinale per la rottura di un bastoncino. A causa di una caduta nei quarti, ko per l'altro azzurro Francesco De Fabiani (27/o in classifica).