Scherma: Di Francisca vince al rientro

Mamme sul podio nella prima tappa di coppa del mondo di fioretto ad Algeri. Le mamme sono Elisa Di Francisca e Martina Batini. La jesina mancava dalle scene internazionali dai Giochi Olimpici di Rio2016: al suo rientro in pedana, supportata dalla presenza in tribuna del figlio Ettore nato il 30 luglio 2017, l'azzurra vince ad Algeri. Podio al rientro internazionale anche l'altra neo mamma, Martina Batini che sei mesi dopo la nascita del piccolo Leonardo, risale in pedana e conquista il terzo posto, proprio dopo il derby azzurro contro Elisa Di Francisca. "Sapevo che non sarebbe stata proprio una passeggiata di salute sul piano fisico, ma la soddisfazione adesso è grandissima - è il commento di Elisa Di Francisca -. Ho iniziato la gara pensando già di uscire al primo assalto che ho vinto al minuto supplementare. A livello fisico soffro ancora un po' rispetto alla velocità ed agilità delle più giovani, ma ho saputo mettere a reddito la tecnica e con un po' di 'mestiere' me la sono cavata. Poi man mano che il tabellone si restringeva e si arrivava in fondo, è venuta la voglia di fare un qualcosa che avevo sognato. Ed eccomi qui sul podio con una medaglia che ovviamente dedico a mio figlio Ettore che ho voluto fosse con me qui - conclude - e ringrazio mio padre per aver fatto lui da babysitter!".