Rugby: Italia-Nuova Zelanda 3-66

Italia del rugby travolta dagli All Blacks. Nell'ultimo dei tre test match casalinghi di novembre, gli azzurri hanno perso per 3-66 (3-31) contro i campioni del mondo della Nuova Zelanda, che hanno segnato dieci mete. Queste le marcature della sfida di oggi:nel pt 9' Perenara meta, 13' Allan c.p., 18' McKenzie meta B. Barrett tr., 28' McKenzie meta, 32' J. Barrett meta B. Barrett tr., 42' J. Barrett meta B.

Barrett tr.; nel st 4' Laumape meta B. Barrett tr., 6' B.

Barrett meta B. Barrett tr., 13' McKenzie meta Mo'Ounga tr., 33' st J. Barrett meta Mo'Ounga tr., J. Barrett meta Mo'Ounga tr.

Miglior uomo in campo è stato proclamato il neozelandese J.

Barrett.