Coni, Malagò: 'Domani vedo Giorgetti'

"Novità sulla riforma del Coni? Non ne ho. Domani vedo il sottosegretario Giorgetti, che ha confermato la sua presenza al Coni per la cerimonia dei 150 della federazione italiana di ginnastica". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

"Per domani ho in agenda un impegno al Coni per federginnastica. Ma è un momento politicamente complicato e gli impegni sono tanti", ha detto ancora il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Giorgetti ha raggiunto il convegno per un breve intervento quando il presidente del Coni, Giovanni Malagò, aveva già lasciato la sala.