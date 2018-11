Moto: a Valencia il secondo giorno test

Secondo giorno di test a Valencia in vista della stagione 2019 della MotoGp. Dopo i buoni risultati di ieri con il miglior tempo di Maverick Vinales e il terzo crono di Valentino Rossi, oggi il team giapponese proverà un nuovo tipo di motore per la prossima stagione. "Domani (oggi, ndr) proveremo un altro tipo di motore - spiega Rossi - questi test ci daranno utili indicazioni per il futuro e ci indicheranno la strada da seguire".