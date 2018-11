Golf, Molinari sul tetto d'Europa: 'E' stato un anno unico'

Impresa e show di Francesco Molinari che vince la Race to Dubai e diventa il primo italiano nella storia del golf ad aggiudicarsi la palma di miglior giocatore europeo. Il piemontese ha superato la concorrenza di Tommy Fleetwood - re della money list 2017 e protagonista insieme all'azzurro dell'euro-trionfo in Ryder Cup - e festeggiato l'ennesimo traguardo di un anno indimenticabile con il successo nel Dp Tour Championship, ultimo atto dell'European Tour, torneo delle Rolex Series ancora in corso.

"Vincere la Race to Dubai è qualcosa d'incredibile e inimmaginabile. Sono felicissimo e ora voglio godermi questo successo". Ha espresso così la sua soddisfazione Molinari, primo giocatore italiano ad essere designato come miglior giocatore 2018 sull'European Tour. "E' stato un anno unico - ha continuato l'azzurro - andato oltre ogni più rosea aspettativa. La prima vittoria in un major (l'Open Championship, ndr), il trionfo in Ryder Cup dove non avevo mai vinto un incontro e in un colpo solo sono riuscito a impormi in 5 sfide. Sono senza parole. Complimenti a Tommy Fleetwood (il primo a complimentarsi con il player italiano, ndr), un amico e un avversario eccezionale".

"Un'impresa stellare". Da Dubai Franco Chimenti, presidente della Federgolf, celebra il successo di Francesco Molinari, primo giocatore della storia del golf italiano ad essere incoronato come miglior player sull'European Tour. "Questa è una vittoria - la gioia di Chimenti - inimmaginabile. Mi sto godendo dal vivo questo trionfo. Ho già parlato con Chicco ed era contentissimo. Presto tornerà in Italia a godersi i riconoscimenti del Coni e di tutto lo sport italiano".