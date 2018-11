Race to Dubai: Molinari vicino al titolo

Le ultime 19 buche di un'annata show e Francesco Molinari potrà festeggiare la conquista della Race to Dubai (l'ordine di merito dell'Eurotour), impresa mai riuscita a nessun italiano. Il Dp World Tour Championship, ultimo evento stagionale delle Rolex Series, è pronto a incoronare l'azzurro come miglior giocatore 2018 sul massimo circuito europeo. Manca ormai solo l'ufficialità, ma il crollo di Tommy Fleetwood (re della money list 2017), l'unico in grado d'impensierirlo, spiana la strada al piemontese. Che con 211 colpi (-5) è 28/o nel Dp Tour Championship a un solo colpo dal britannico, 24/o (210, -6) e ormai fuori dai giochi. L'inglese per aggiudicarsi l'Harry Vardon Trophy aveva una sola possibilità: vincere e sperare che il player italiano sia fuori dalla Top 5. Ma a un round al termine della rassegna Fleetwood non ha più alcuna chance di trionfo. I colpi di svantaggio da Danny Willett e Patrick Reed (primi nel torneo con 202, -14) sono otto.