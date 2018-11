Rugby: Parisse rascia raduno Italia

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Il capitano e numero otto della nazionale di rugby, Sergio Parisse, non sarà disponibile per il Cattolica test match di sabato 24 novembre contro la Nuova Zelanda, ultima tappa del trittico internazionale dell'autunno 2018. Il terza linea dello Stade Francais, recordman di presenze in azzurro con 134 caps in carriera, non ha recuperato dall'infortunio al polpaccio riportato con il suo club in TOP14 e, in accordo con lo staff tecnico e sanitario dell'Italia, si è preferito non forzare i tempi di rientro in campo e far proseguire il recupero presso la sua società di appartenenza. "Sono amareggiato di non poter offrire il mio contributo concreto alla squadra in queste settimane - ha detto Parisse - ma con Conor e gli staff medici dell'Italia e del Club abbiamo optato per rientrare a Parigi e lavorare con la dovuta calma al mio rientro in campo".