L'Italrugby cambia solo estremo per l'Australia

Un'Italia quasi fotocopia di quella che ha affrontato e battuto sabato scorso la Giorgia a Firenze sarà schierata dal ct, Conor O'Shea, sabato prossimo allo stadio 'Euganeo' di Padova contro l'Australia, nel secondo test match autunnale. Unico cambio nella formazione iniziale prevede il rientro come estremo di Jayden Hayward, che prende il posto del suo collega trevigiano Luca Sperandio. "L'Australia è una squadra dura da affrontare - ha commentato O'Shea - . Noi abbiamo lavorato bene in questi giorni e per la prima volta dall'inizio dei test match abbiamo avuto una settimana "normale" di lavoro senza lunghi spostamenti. Sappiamo che giocando il nostro miglior rugby possiamo metterli in difficoltà". Questa la formazione dell'Italia: 15 Haywaed, 14 Benvenuti, 13 Campagnaro, 12 Castello, 11 Bellini, 10 Allan, 9 Tebaldi, 8 Steyn, 7 Polledri, 6 Negri, 5 Budd, 4 Zanni, 3 Ferrari, 2 Ghiraldini (capitano), 1 Lovotti.