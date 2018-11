Sci: Brignone, lavoro per vince la coppa

Federica Brignone vuole fare la storia dello sci alpino e diventare "entro quattro anni" la prima azzurra a vincere la Coppa del mondo generale: "E' il mio obiettivo a lungo termine, un sogno incredibile. Non serve essere mediocre in quattro discipline, ma vincente in due o tre.

Guardate Hirscher: vince slalom e gigante, alla fine è sempre davanti". Brignone considera "fondamentale" il nuovo team dedicato: "Non è solo uno staff d'élite, permette di tagliare via i tempi morti. Noi polivalenti siamo sempre in giro, avere un team ad hoc ci permette di allenarci in più discipline nella stessa giornata". Brignone è soddisfatta per "il mezzo miracolo" compiuto a Soelden con il secondo posto in precarie condizioni fisiche, in Nordamerica si augura "di completare quel miracolo", ma non si sente "responsabilizzata" dall'infortunio di Sofia Goggia: "Abbiamo abituato bene il pubblico, io lavoro sodo affinché i miei risultati restino eccellenti. La aspetto a braccia aperte".