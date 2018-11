Rugby: Fuser, ripartire da 1t con Irlanda

"Contro la Georgia dobbiamo ripartire dal nostro primo tempo contro l'Irlanda". Lo ha detto Marco Fuser, rugbista del Benetton Treviso e della Nazionale, in un incontro con la stampa in vista del test match Italia-Georgia di sabato prossimo a Firenze. "Abbiamo lavorato bene in mischia - ha aggiunto - uno dei punti forti dei nostri prossimi avversari. Sarà un match duro, molto fisico di cui conosciamo molto bene l'importanza". A proposito dell'ultimo test match, Fuser ha osservato che, nel secondo tempo, "il nostro approccio non è stato dei migliori. Abbiamo commesso errori e non siamo riusciti a reagire come nella prima frazione dove abbiamo espresso un buon gioco, una buona difesa e mostrato una buona disciplina". Oggi è stato il primo giorno al completo per la Nazionale di rugby a Firenze. Gli azzurri nella mattinata odierna hanno svolto lavoro in palestra, mentre nel pomeriggio si sono spostati al 'Ruffino stadium Mario Lodigiani', per l'allenamento sul campo.