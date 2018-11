Maratona NY: vincono Desisa e Keitani

L'etiope Lelisa Desisa e la keniana Mary Keitany hanno vinto la 48/a edizione della maratona di New York. Desisa, in un finale al cardiopalma, si è imposto con il tempo di 2h05'59'', battendo di due secondi il connazionale Shura Kitata, Staccato di 27'', terzo posto per il keniano Kamworor. Keitany si è aggiudicata la corsa per la quarta volta dopo le tre vittorie dal 2014 al 2016 e il secondo posto del 2017 dietro l'americana Shalane Flanagan, oggi terza. Il suo tempo è stato di 2h22'48''. Secondo posto per un'altra keniana, Vivian Cheruiyot.